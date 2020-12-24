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Ekonomi “Uluslararası fonlar spekülasyon yapıyor”
Ekonomi

“Uluslararası fonlar spekülasyon yapıyor”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısı, “Kovid-19 Gölgesinde 2020 Değerlendirmesi, 2021’e Bakış ve İSO Olarak Hedeflerimiz” ana gündemi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:15:00 -
“Uluslararası fonlar spekülasyon yapıyor”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2020 yılı faaliyetlerinin Kovid-19 gölgesinde geçtiğini belirterek, salgın sürecinin bitimiyle birlikte Türkiye’nin her şeyden önce yeni bir büyüme modeli konusunda çok daha güçlü ve stratejik karar vermesi gerektiğini vurguladı. Bahçıvan, “Dünyada tedbir paketleri adıyla piyasaya sürülen kaynaklar, gerçek hedeflerine ulaşmak yerine, kontrolsüz bir şekilde kullanılarak ham madde fiyatlarında fırsatçılık yaparak spekülatif ve ölçüsüz kazançların ortaya çıkmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

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