Uluslararası finans kuruluşlarından deprem bölgesine 2.8 milyar dolarlık destek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlenilen bilgilere göre, uluslararası kuruluşlar, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından Türkiye’ye finansman desteğinde bulundu.

Bu kapsamda Dünya Bankasından, İLBANK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının, deprem hasarlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 990.8 milyon dolar destek elde edildi.

Banka, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) da bölgedeki KOBİ’lerin toparlanması ve iş sürekliliğinin sağlanması için 450 milyon dolarlık kaynak aktardı. Böylece Dünya Bankasının sağladığı destek tutarı 1 milyar 440.8 milyon dolar oldu.

Avrupa Yatırım Bankası da İLBANK’a yerel yönetimlerin yürüteceği altyapı iyileştirme projeleri için yaklaşık 428.4 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası da Sağlık Bakanlığının bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için yürüttüğü çalışmalara katkı amacıyla yaklaşık 277.3 milyon dolar kaynak ayırdı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türk Eximbank’a 100 milyon dolar finansman sağlarken, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) 100’er milyon dolar olmak üzere 200 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, KOSGEB’e yaklaşık 138.4 milyon dolar ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası da TSKB’ye 200 milyon dolar kaynak aktardı.

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