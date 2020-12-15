Uluslararası film platosu Meram'a çok yakışacak!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nunİstanbul’da 350 dönüm üzerinde kurulu bulunan ilk film stüdyosunun ardından Meram Karahüyük Mahallesindeki 390 dönüm arazi üzerine kurulacak 2. Uluslararası Film Platosunun tüm Meram adına değerli ve kıymetli bir yatırım olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yatırımın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Kavuş; “Kurulacak dev plato Meram adına her açıdan değerli ve önemli”

Meram’da yükselecek film platosunda dünya çapında ses getirecek projelere imza atılacağına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, bunun Meram’ın marka değerini artıracağını da belirtti. Projenin başta turizm olmak üzere pek çok sektöre de ivme kazandıracağını söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yatırımın büyüklüğü tüm Meram’ı mutlu ediyor ve ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Tabi Meram’da kurulacak Film Platosu bizler için çok değerli ve önemli ama bunu TRT gibi bir dünya markası ile birlikte yapmış olmakta en az onun kadar önemlidir. Tarihi ve kültürel yayınlarıyla, geçmişe bakarak yaptığı geleceği yorumlamasıyla, gençlik, çocuk ve aile kurumuna destek veren yayınlarıyla TRT, son 18 yılda ehil ellerde bir dünya markası haline geldi. Böyle bir markayla böyle bir yatırıma imza atmak bizim için kazandırılan yatırım kadar değerlidir. Yatırım sanatsal ve kültürel etkilerinin yanında ciddi anlamda ekonomik getiri anlamı taşıyor. Bu kültürel ve ekonomik etkiden şehrimin ve ilçemin de pay alacak olması bizim heyecanımızı ve mutluluğumuzu artırıyor. Kurulacak platoda ilk olarak Mevlana dizisinin çekilecek olması hem Konya’nın bir rüyasının daha hayata geçmesi anlamı taşıyor hem de Mevlana’yı ve Konya’nın manevi iklimini en güzel şekilde dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı veriyor. Öte yandan bu atılan adımla Konya ve Meram, Türk televizyon, dizi ve sinema sektörününde cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir. Pek çok insana yeni ekmek kapısı açacak, bu işten ekmek yiyen pek çok çalışanın ise ufkunu genişletecektir. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim herkese büyük katkı sağlayacak bu yatırımı Konya’ya ve Meramımıza kazandıran herkese ve her kuruma şükranlarımı sunuyorum.Tüm bu düşüncelerle film platosunun Konya’ya Meram’a kazandırılmasında hassasiyet, duyarlılık gösteren ve en çok emekleri geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Cumhurbaşkanlığı Başkanışmanı Mustafa Akış’a ve TRT Genel Müdürü İbrahimEren’e şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum.”