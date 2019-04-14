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Uluslararası festivale 35 ülkeden yüzlerce kişi katıldı

Bilkent Üniversitesi’nde konuşma dili İngilizce olan en büyük öğrenci topluluğu olan Bilkent International House (BIH) tarafından düzenlenen ‘Bilkent International Festival’e, 35 ülkeden yüzlerce kişi katıldı.

14 Nisan 2019 Pazar 17:03
Uluslararası festivale 35 ülkeden yüzlerce kişi katıldı

Bilkent Üniversitesi’nde konuşma dili İngilizce olan en büyük öğrenci topluluğu olan Bilkent International House (BIH) tarafından düzenlenen ‘Bilkent International Festival’e, 35 ülkeden yüzlerce kişi katıldı.


2016 yılında 13 ülke ile başlayan festivale bu yıl İsviçre, Tacikistan, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, İngiltere, İran, Hindistan, Libya, Sudan, Gana, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak, Ukrayna başta olmak üzere 35 farklı ülkeden yüzlerce vatandaş katıldı. Ankara’daki en büyük kültürel etkinliklerden biri olan festivalde katılımcı ülkeler tarafından stantlar kuruldu, katılımcılara ülkelerin ulusal yemekleri ikram edildi. Ayrıca ülkelerin geleneksel dans ve müzik gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.


Festivalle ilgili bilgi veren Bilkent International House Başkanı Nausherwan Azis, “Festival, şimdiye kadar yaptığımız en büyük etkinliklerden biri. Etkinliğin amacı, ne kadar ortak yönlerimiz olduğunu ve farklı olmadığımızı göstermek. Herkese açık bir etkinlik ve burada kurulan stantlarda kültürel simgeler ve ülkelere özgü yemekler bulunuyor. Ayrıca etkinlikte dans ve müzik performansları da yer alıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:03
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