Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayıaçılış töreni ile başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı,Eldem Sanat Alanı Dalyancı Konağı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 5’incisini gerçekleştirdikleri çalıştayda amaçlarının kültürün ve sanatın yaygılaşmasını ve gelişmesini sağlamak olduğunu söyledi. Beş yıl içinde iyi bir yol aldıklarını kaydeden Başkan Kurt, Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın Türkiye genelinde de konuşulmaya başlandığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Katılan bütün sanatçılara hoş geldiniz diyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Sorkun, Eskişehir’de pişirmenin belki de ilk başladığı ve sürdürdüğü bir yer. Seneye sanırım Mihalıççık Belediyesi ile birlikte Sorkun ayağını organize edeceğiz. Mihalıççık Belediye Başkanımızla böyle bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki dönemde iki belediye bu işi gerçekleştirebilir. Halkayı biraz daha genişletebiliriz. Eskişehirlilerin sanatla daha çok buluşmasını sağlarız, diye umuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Kurt ve açılışa katılan diğer isimler, Eldem Sanat Alanında yer alan karma seramik sergisini gezdi.Başkan Kurt ve beraberindeki isimler ardından da kortej şeklinde çalıştay alanına yürüyerek çalıştayın ilk ateşini yakıtı. Ardından da çalıştayın onur konuğu Prof. Dr. Tuğrul Emre Feyzoğlu, Eldem Sanat Alanında seramik pişirim teknikleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Açılış törenine CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Eldem Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Eldem, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, 5. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın onur konuğu Prof. Dr. Tuğrul Emre Feyzoğlu, çalıştayda yer alan bilim insanları ve sanatçıların yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.