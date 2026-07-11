Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali 21 Temmuz’da Başlıyor

Festivalin açılışı 21 Temmuz Salı günü Hanımeli Yöresel Market’in açılışıyla başlayacak. Aynı gün düzenlenecek kortej yürüyüşü, festival açılış programı, TRT Zamane Konseri ve havai fişek gösterisiyle şehirde bayram havası yaşanacak.

Festivalin ikinci gününde klasik araç sergisi, bando gösterileri, çocuk şenlikleri, halk oyunları gösterileri ve Âşıklar Konseri düzenlenecek. Günün finalinde ise Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Musa Eroğlu, Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alacak.

23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek leblebi yarışması, mehter gösterisi ve halk oyunları etkinlikleriyle Çorum’un kültürel değerleri ön plana çıkarılacak. Akşam saatlerinde ise ünlü sanatçı Buray festival kapsamında konser verecek.

Festivalin dördüncü günü olan 24 Temmuz Cuma günü Çorum Yemekleri Yarışması, resim çalıştayı söyleşileri ve uluslararası resim sergisi sanatseverlerle buluşacak. Aynı günün akşamında Soner Sarıkabadayı sahne alacak.

25 Temmuz Cumartesi günü festival coşkusu halk oyunları gösterileri, mehteran gösterisi ve havai fişek gösterisiyle devam edecek. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen gecede Sefo, Kadeş Barış Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

Festivalin son günü olan 26 Temmuz Pazar günü ise at yarışları, trap yarışları, wad köpek güzellik yarışması ve off-road yarışmaları gerçekleştirilecek.

Festival süresince ayrıca her akşam İtfaiye Parkı’nda yaz sineması gösterimleri yapılacak. Şehrin farklı noktalarında ise halk oyunları gösterileri sunulacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizin kültürünü, sanatını ve değerlerini hep birlikte yaşayacağımız Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.