İspanya'dan beklenmedik haber! Galatasaray Camavinga'yı gelip alsın! Kaynak gerekiyor

Madrid cephesinin beklentisi 50 milyon euro seviyelerindeydi. Ancak küçük bir indirime gidebilecekleri ifade edildi. Bu durum, Galatasaray'ın işine yarayabilir. Ayrıca olası Mac Allister hamlesi de Camavinga'ya mesaj niteliğinde... Çünkü iki isim de aynı bölgede görev yapıyor.