İspanya'dan beklenmedik haber! Galatasaray Camavinga'yı gelip alsın! Kaynak gerekiyor
Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız için gelen haberler iyiye dönüyor...
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Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız için gelen haberler iyiye dönüyor...
Real Madrid, Liverpool'dan Alexis Mac Allister'ı istiyor. Ancak bunun için bazı oyuncuların satışından gelecek paralar gerekiyor. Madrid, talipleri arasında Galatasaray da bulunan Camavinga konusunda bazı kolaylıklar yapabilir.
Marca'nın haberine göre; Real Madrid, orta saha transferi için Alexis Mac Allister'ı favori aday olarak belirledi. Ancak sorun şu ki; Liverpool'un satış listesinde Arjantinli yıldız yok... Yani İngiliz devi çok astronomik bir teklif gelmediği sürece 27 yaşındaki tangocuyu bırakmayacak.
İspanyol ekibinin, Mac Allister transferinde avantaj sağlaması için bazı oyuncuları elden çıkarması gerekiyor. Buradan sağlanacak kaynak, Arjantinli futbolcu için kullanılacak. Bu arada Eduardo Camavinga bir süredir Real Madrid'in satış listesinde bulunuyor. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun talipleri arasında Galatasaray da var...
Madrid cephesinin beklentisi 50 milyon euro seviyelerindeydi. Ancak küçük bir indirime gidebilecekleri ifade edildi. Bu durum, Galatasaray'ın işine yarayabilir. Ayrıca olası Mac Allister hamlesi de Camavinga'ya mesaj niteliğinde... Çünkü iki isim de aynı bölgede görev yapıyor.
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