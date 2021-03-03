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Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin topraklarındaki savaş suçuna soruşturma
Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin topraklarındaki savaş suçuna soruşturma

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarına dair soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 19:29:00 -
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin topraklarındaki savaş suçuna soruşturma

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, ICC'nin İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Filistin'deki savaş suçlarına soruşturma

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICC) soruşturma kararı geldi. ICC Başsavcısı Fatou Bensouda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ICC'nin İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında iddia edilen savaş suçları hususunda soruşturma başlattığını kaydetti.

Bensouda, "Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığının Filistin'deki duruma ilişkin bir soruşturma başlattığını açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

2014 tarihinden itibaren işlenen suçları kapsayacak

Soruşturulacak tarih aralığına değinen Başsavcı Bensouda, "Mahkemenin yetki alanı içinde yer alan ve durumun büroma sevkinde atıf yapılan 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana işlendiği iddia edilen suçları kapsayacak" dedi.

Bensouda, ofisinin yürüttüğü soruşturmanın ICC'nin kuruluş ilkelerine uygun olarak, bağımsız, tarafsız ve nesnel olarak, korku veya ayrıcalık olmaksızın yürütüleceğine ve suç faaliyetinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir değerlendirmeyle ilgili tüm gerçekleri ve kanıtları kapsayacağını belirtti.

Başsavcı Bensouda soruşturma kararının, "özenli bir ön inceleme" olarak adlandırarak, hem İsrail hem de Filistin topraklarından temsilcilerle eşgüdüm içinde yaklaşık 5 yıl süren bir inceleme yapılmasının ardından alındığını belirtti.

Soruşturma kararı ayrıca, ICC 'nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki cezai yargı yetkisini kullanabileceğine dair Şubat ayında aldığı kararın ardından geldi.

Filistin, ICC’nin kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin hükümetinin ICC'nin kararını memnuniyetle karşıladığı kaydedilerek, "Filistin halkının aradığı ve hak ettiği barışın vazgeçilmez direkleri olan Filistin'in yorulmak bilmeyen adalet ve hesap verebilirlik arayışına hizmet eden uzun zamandır beklenen bir adım" denildi.

Yüzlerce kişinin tutuklanması bekleniyor

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ICC'nin soruşturma kararının ardından yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in ICC tarafından hedef alınan yüzlerce kişiyi olası bir savaş suçları soruşturmasından tutuklamalara karşı koruyacağını kaydetti. Kendisi dahil kaç İsraillinin tutuklanmasının beklendiği sorusuna ise Gantz, "Sanırım birkaç yüz, fakat herkesle ilgileneceğiz. Düşman hatlarını aşmaktan asla korkmadım, zorunda olduğum yerde durmaya devam edeceğim" İfadelerini kullandı.

Aynı zamanda İsrail'in soruşturmada adı geçen İsraillilere adli yardım sağlayacağını ve gerekirse seyahatle ilgili yasal uyarılar vereceğini belirten Bakan Gantz, kendisinin şimdiye kadar seyahat planlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını kaydetti. Kararı “olumsuz gelişme” olarak nitelendiren Bakan Gantz, "ICC'yi ikna etmek için farklı yerlerde çalışan kendi ekiplerimiz var" dedi.

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