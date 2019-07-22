Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri başladı

Bu yıl 25.’si düzenlenen geleneksel Bayburt Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Dede Korkut’un Bayburt merkeze bağlı Masat Köyünde bulunan kabri ziyaret edildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türksoy ve TİKA Genel Müdür Yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, farklı illerde kenti temsil eden derneklerin başkanları, çeşitli ülke ve illerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ziyarette Dede Korkut’un kabri başında Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Duanın ardından Şölen Komitesi adına protokol üyeleri tarafından çelenk bırakıldı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan törenin ardından burada kısa bir konuşma yaparak, Dede Korkut’un tüm insanlığın ortak değeri olduğunu vurguladı.

Pehlivan, “Dede Korkut Türk Dünyasının ve bütün insanlığın ortak değeri, mesajları da ortak. Hem inanç hem kültür değerlerimizi kapsayan mesajları var. Dede Korkut mesajlarında birlik var, beraberlik var, paylaşmak var. Bu şölen vesilesiyle de Bayburtlu hemşehrilerimiz birlik mesajları veriyor. Ve bütün iyi dilekleriyle, sevgiyle, samimiyetle herkesi kucaklıyor” diye konuştu.

Milletvekili Fetani Battal da milli bilincin yeni nesiilere aktarılmasında sorumluluk sahibi olduklarını bildirerek, “Biz Dede Korkut Şölenleri çerçevesinde milli bilincimizi yüksek tutmak ve kültürümüzün dinamiklerini yeni nesillere aktarmak üzere kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu açıdan Bayburt Belediye Başkanlığımızın ve Bayburt Valiliğimizin yapmış olduğu, her yıl tekrarlanan bu şölenlerin idrakimizin derinleşmesine ve yarınlarına ait ufuklarımızı daha geniş tutmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Türk Dünyası ve yurdun çeşitli illerinden gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.Bayburt’un önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getiren Pekmezci, “Dede Korkut’un ayak izlerini takip ederek onun geriye bıraktığı kültürel dokuyu gelecek kuşaklara aktarma adına bir gayretin içerisindeyiz. Bayburt Belediyesi Bayburt Valiliği ve tüm kurumlarımızla birlikte bu güzel organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler buradaki programın ardından Masat Yaylası’ndaki Masat Köyü derneğinin düzenlediği etkinliğe hareket etti. Buradaki etkinliktehalk oyunları ekipleri gösterilerini sundular.