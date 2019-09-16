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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-ABD gerginliği

UAEA'nın 63. Genel Konferansında İran ve ABD karşılıklı suçlamalarda bulundu- ABD Enerji Bakanı Rick Perry:- "ABD, İran'ın Suudi Arabistan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor"- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi:- "BM Güvenlik Konseyi kararının ihlal edilmesi, tek taraflı yasa dışı yaptırımların yanı sıra bölge dışı ulusal yasaların ABD tarafından diğer ülkelere uygulanması, uluslararası barışı ve güvenliği kesinlikle tehlikeye atıyor"

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:40
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-ABD gerginliği

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 63'üncü Genel Konferansında İran ve ABD'li yetkililer, karşılıklı suçlamalarda bulundu.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, konferansta, önceki gün Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a tepki gösterdi.

- İran'a saldırılar nedeniyle kınama

Perry, "ABD, İran’ın Suudi Arabistan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Diğer ülkelere de aynı şeyi yapma çağrısında bulunuyoruz. Bu davranış kabul edilemez ve bir sorumluluğu olmalıdır. Bu küresel ekonomiye ve küresel enerji pazarına yapılmış kasıtlı bir saldırıdır." dedi.

Perry, İran'ın nükleer hırslarından vazgeçmesi için ısrarcı olunması gerektiğini ileri sürerek, İran'ın UAEA ile tam anlamıyla iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini dile getiren Perry, "Nükleer teknoloji, bilim, sağlık ve gelişme için kullanılmalı ölüm için değil." ifadesini kullandı.

- "ABD, dünya barışını tehlikeye atıyor"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, nükleer enerjinin hiçbir ayrım yapılmadan gelişmekte olan ülkeler tarafından barışçıl amaçla kullanılması gerektiğini söyledi.

Salihi, ülkesinin nükleer çalışmalarında güvenliğe verdiği öneme değinerek, özellikle bu kapsamda imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının önemine dikkati çekti.

KOEP'in uluslararası alanda varılmış en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirten Salihi, çok taraflı bir anlaşma olarak KOEP'nin tüm taraflar için hak ve sorumlulukları kapsadığını vurgulayarak, bu anlaşmayı sadece bir tarafın uygulamasını beklemenin meşru ve uygulanabilir bir olasılık olmadığını söyledi.

Salihi, anlaşmanın korunması için birçok ülkenin iyi niyetli girişimlerde bulunduğunu ancak, gelinen noktada anlaşmaya ilişkin İran'ın beklentilerinin yerine getirilmediği için ülkesinin KOEP kapsamındaki kimi taahhütleri azaltma kararı almaktan başka seçeneğinin bulunmadığını savundu.

KOEP’nin kurtarılması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Salihi, bu anlaşmanın ortadan kalkması durumunda dünya genelinde çok taraflılığın zarar göreceğini, barış ve uzlaşı yolunun zayıflayacağını ifade etti.

Salihi ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek, "BM Güvenlik Konseyi kararının ihlal edilmesi, tek taraflı yasadışı yaptırımların uygulanması ve ayrıca bölge dışı ulusal yasaların ABD tarafından diğer ülkelere uygulanması, uluslararası barışı ve güvenliği kesinlikle tehlikeye atıyor." görüşünü paylaştı.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:40
  1. ABD
  2. Ali Ekber Salihi
  3. Rick Perry
  4. Saudi Aramco
  5. SİHA
  6. UAEA
  7. Viyana

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