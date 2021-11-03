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Dünya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor
Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve gözlem çalışmalarını sürdürmekte zorluk yaşadıklarını, bu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:15:00 -
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyor

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan Grossi, Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Grossi, UAEA'nın bu ülkenin nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını "yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa" benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekti.

Bu durumun devam edemeyeceğini belirten Grossi, UAEA'nın doğrulama ve gözlem faaliyetlerini tam anlamıyla sürdürebilmesinin yeniden sağlanması için yakın bir tarihte Tahran’da İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmeyi umut ettiğini belirtti.

Grossi, 13 Eylül’de Tahran’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile yaptığı görüşmede bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve gözlem çalışmaları için gerekli ekipmanların kurumun müfettişlerince bakıma alınması ve kamera gibi kayıt cihazları için hafıza kartlarının yenilenmesi hususunda fikir birliği sağlandığını, söz konusu bakım ve ekipman değişikliğinin yakın bir tarihte yapılacağını açıklamıştı.

UAEA, şubattan bu yana İran’daki nükleer tesislerde doğrulama ve gözlem amacıyla kullanılan kamera ve benzeri ekipmanlara erişimde sorun yaşıyor.​​​​​​​

 

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