Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran gündemiyle toplandı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini aşmasını görüşmek üzere toplandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:51
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini aşmasını görüşmek üzere toplandı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesini aşmasını görüşmek üzere başladı. Geçtiğimiz hafta İran’ın nükleer anlaşmanın sınırlarını aşacağını açıklamasının üzerine ABD, UAEA Yönetim Kurulunun özel toplantı yapması talebinde bulunmuştu. Pazartesi günü İran, uranyum zenginleştirme seviyesini anlaşma kapsamında belirlenen seviyenin üzerine çıkartmış, bu durumu ajansta teyit etmişti. UAEA Toplantısı bitimi sonrası İran Büyükelçisi Kazem Gharibabadi basın toplantısı yapması bekleniyor.
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