Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe, dünyanın 3 büyük ticaret fuarından birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

Tarsus Turkey'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, Türkiye'nin lider firmaları ile küresel asansör markalarını iki yılda bir Tüyap Beylikdüzü'nde buluşturuyor.

Global gelişmelere rağmen katılımcıların yoğun ilgisi üzerine Mart 2021'deki 17'nci buluşma için salon sayısına ekleme yaparak alan büyüklüğü bazında kendi rekorunu kıran fuar, asansör sektörüne yeni ticaret fırsatları sunmak için gün sayıyor.



Her gün ortalama 1,5 milyar yolcu sayısıyla dünyanın en fazla kullanılan dikey ulaşım aracı olan asansörlerdeki endüstriyel yenilikler, 25-28 Mart 2021'de Tüyap Beylikdüzü'nde ziyaretçilere sunulacak.

17. Uluslararası Asansör İstanbul'da, özellikle virüs bulaşma riskini en aza indirmeye yardımcı temassız çağrı sistemiyle çalışan asansörlerden bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyen çözümlere, kendi kendini temizleyen kabinlerden buton yerine hologram teknolojilerine sahip asansörlere kadar başta sağlıklı ve güvenli çözümler olmak üzere 2021'in en yeni asansör teknolojileri bir arada sergilenecek.

Sektöründe Türkiye'deki lider, dünyanın ise 3 büyüğünden birisi olan fuar, teknoloji şovunun yanı sıra yine milyonlarca dolarlık ticarete de ev sahipliği yapacak.

Daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli asansör teknolojilerinin bir arada sergileneceği 17. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı hakkında detaylı bilgi almak, fuara katılmak veya ziyaretçi olmak isteyenler, www.asansoristanbul.com adresini ziyaret edebilecek.





- "Gerekli tüm önlemleri aldık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, katılımcılar ve ziyaretçilerin 4 gün boyunca verimli ve sağlıklı bir organizasyon geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'mızın direktifleri ile birlikte SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi sektörel kuruluşlar tarafından üretilen operasyonel yönergelere dayanarak bir dizi önlemler paketi hazırladık. Yüz yüze etkinliklerin mümkün olan en güvenli şekilde yürütülmesi, katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize taahhüdümüzdür.

8 salonda birden düzenleyeceğimiz 17. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı için yurt içi ve dışından katılımlar, online ziyaretçi kayıtları, satın alma heyetleriyle görüşmeler ve overseas buyer programına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sektörümüze 'Trust Tarsus-Tarsus'a Güvenin' diyoruz."