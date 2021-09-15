  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ataman'dan Kuntz isyanı
İsmail Demir müjdeyi duyurdu: Hizmete açıyoruz
Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' adımı
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran'dan flaş Afganistan kararı
Dünya

Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran'dan flaş Afganistan kararı

İran, Taliban yönetimine geçen Afganistan'a düzenli uçuşlara başlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 14:17:00 -
Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran'dan flaş Afganistan kararı

Gelen son dakika haberine göre İran; yönetimini Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'a düzenli uçuşlara yeniden başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre; ilk sefer bugün Meşhed-Kabil arasında yapıldı.
Mahan Havayollarına ait uçağın bugün öğle saatlerinde Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına indiği kaydedildi.

19 yolcuyla havalanan yolcu uçağı, dönüşte 26 kişiyi Meşhed'e taşıdı.

İran; Taliban'ın ülkede kontrolü ele alması sonrası Katar, BAE ve Pakistan'ın ardından Kabil'e uçan 4 ülke oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay