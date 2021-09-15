Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran'dan flaş Afganistan kararı
İran, Taliban yönetimine geçen Afganistan'a düzenli uçuşlara başlama kararı aldı.
Gelen son dakika haberine göre İran; yönetimini Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'a düzenli uçuşlara yeniden başladı.
İran devlet televizyonunun haberine göre; ilk sefer bugün Meşhed-Kabil arasında yapıldı.
Mahan Havayollarına ait uçağın bugün öğle saatlerinde Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına indiği kaydedildi.
19 yolcuyla havalanan yolcu uçağı, dönüşte 26 kişiyi Meşhed'e taşıdı.
İran; Taliban'ın ülkede kontrolü ele alması sonrası Katar, BAE ve Pakistan'ın ardından Kabil'e uçan 4 ülke oldu.