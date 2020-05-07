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Uluslararası Af Örgütü, yeni göç yasası konusunda Yunanistan'ı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:36:37 -
Uluslararası Af Örgütü, yeni göç yasası konusunda Yunanistan'ı uyardı

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'da sığınmacılar ve göçmenlerin otomatik olarak gözaltına alınmasını öngören düzenlemenin uluslararası yasalara aykırı olacağını bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, Yunanistan parlamentosunun yarın göç ve iltica yasalarında gerçekleştirilen bir değişikliği oylayacağı hatırlatıldı.

Tasarının kabulü durumunda itirazları reddedilen ve iade sürecine başlanan sığınmacıların otomatik olarak gözaltına alınabileceği ve adalardaki açık kampların da kapalı alanlara çevrilebileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Göç Araştırmacısı Adriana Tidona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında insanların kapalı ve kalabalık alanlarda tutmanın sorumsuzca olacağını ifade etti.

Tidona, yeni yasanın, gözaltına alınan insanların sağlığına tehlike oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda göçmenlerin gözaltına alınmasının yalnızca son çare olarak uygulanmasını öngören uluslararası yasalara da aykırı olacağını belirtti.

Yunanistan'ın her daim sığınmacıları ve göçmenleri koruma sorumluluğu olduğunu ancak salgının başka sorumluluklar da yüklediğini vurgulayan Tidona, hükümeti, bu "sorumsuz" değişikliği gözden geçirmeye ve bunun yerine güvenli ve gözaltı içermeyen bir alternatif sunmaya çağırdı.

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