Uluslararası Af Örgütü, nihayet ABD'nin cinayetini de raporlayabildi!

Uluslararası Af Örgütü, yıllardır işgal ettiği Afganistan topraklarında, kadın, çocuk ayırt etmeden sivilleri hedef alan ABD'ye ilişkin, sonunda bir "cinayet raporu" hazırladı.

'Öldürdükleri sivillerin hesabını vermeliler'

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Direktörü Paul O'Brien, ABD ordusunun, Kabil'de bir araca düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk, 9 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "ABD yıllardan beri hesap vermeksizin hava saldırıları düzenlenliyor. Öldürdükleri sivillerin hesabını vermeliler." dedi.

'Sözde terörle mücadele kisvesi altında sivilleri öldürüyorlar'

"Afganistan'daki hava saldırılarından sonra hayatta kalanlar, sevdiklerini kaybetmenin verdiği akıl almaz ıstırapla uyandılar." diyen Paul O'Brien, "Hava saldırılarını gerçekleştirenlerden hiçbir şekilde hesap sorulmuyor. ABD yıllardır Afganistan, Pakistan, Suriye ve Somali'de sözde 'terörle mücadele' kisvesi altında sivilleri öldürüyor ve buna karşılık cezasız kalıyor. ABD, öldürülenlerin ailelerine karşı ölenlerin isimlerini açıklamak, yaptıklarını kabul etmek, soruşturmak ve onarım sağlamakla yükümlüdür." dedi.

Biden'ı eleştirdi!

ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiren Uluslararası Af Örgütü ABD Direktörü, "ABD, 20 yıldır Afganistan'da ve diğer ülkelerde kaç sivilin ABD'nin eylemleri sonucunda öldürüldüğüne dair kamuoyuna hesap vermeksizin hava saldırıları gerçekleştirmektedir. Biden yönetiminin hava saldırılarını bu sır perdesi arkasında devam ettirmesi akla mantığa sığmıyor." şeklinde konuştu.

ABD, geçtiğimiz Pazar, bomba yüklü olduğunu iddia ettiği bir araca hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 6'sı çocuk, 9 sivil hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini reddetmemişti. ABD Başkanı Joe Biden da Kabil'de art arda yaşanan patlamalarda ABD askerlerinin ölümünü gerekçe göstererek, "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak." demişti.