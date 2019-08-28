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Uluslararası Af Örgütü Kabil’de konferans düzenledi

Uluslararası Af Örgütü Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirdiği konferansa katılan Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Direktörü Omar Waraich, “Biz Taliban’ın değiştiğini görmedik” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:33
Uluslararası Af Örgütü Kabil’de konferans düzenledi

Uluslararası Af Örgütü Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirdiği konferansa katılan Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Direktörü Omar Waraich, “Biz Taliban’ın değiştiğini görmedik” dedi.


Uluslararası Af Örgütü Afgansitan’ın başkenti Kabil’de bir basın toplantısı düzenledi. Kabil’dekiSafi Landmark otelinde gerçekleştirilen konferansta gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve halkın dokunulmazlığı ele alındı. Toplantıya Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Direktörü Omar Waraich, Uluslararası Af Örgütü’nün Bölgesel Birleştiricisi Samira Hamidi, Uluslararası Af Örgütü Bölge Araştırmacısı Zaman Sultani, insan hakları savunucuları, sivil toplum aktivistleri ve gazeteciler katıldı.



"Taliban’ın değiştiğini görmedik"


Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Direktörü Omar Waraich toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Ortaya çıkacak herhangi bir barış anlaşması konusundaki endişemiz, insan haklarının bunun merkezinde olması gerektiğidir. Uluslararası toplum Afganistan’a ilk kez 2001 yılında insan hakları gerekçesiyle müdahale etmişti. O sıralarda ne yazık ki insan haklarının göz ardı edildiğini görmüştük. Uluslararası toplumun Afganistan için yapmış olduğu taahhütler var ve Afgan halkının kendi talepleri var.Savaşın kurbanları sadece barışı sadece savaşın durması için değil, barış içinde çalışabilmek, sokakta rahatça dolaşabilmek, kadınların okula ve işe gidebilmesi, gazetecilerin rahatça çalışabilmesi ve insan hakları koruyucularının işlerini rahatça korku duymadan yapabilmeleri için istiyor. Bu yüzden insan haklarının herhangi bir barış anlaşmasının merkezinde olması gerekiyor. Biz Taliban’ın değiştiğini görmedik, ancak 17 yıldır insan hakları ihlallerinde bulunduğunu gördük ve bunu belgeledik.Bu üzüntü verici ancak biz hükümet tarafının olduğu kadar uluslararası kuvvetlerin de insan hakları ihlallerine şahit olduk. Bütün bu tarafların aslında insan haklarını koruması gerekiyor. Ancak bu şekilde Afganistan’da durum daha iyiye gidebilir" dedi.


Afgan tarihinin,ABD askerleri ve Taliban gibi grupların düğünlere saldırılarını gördüğünü söyleyen Waraich, “Biz yaşanan çok sayıda ölümlere işaret ederek, okullara, evlere, çarşı ve pazarlara ve son zamanlarda olduğu gibi düğünlere gerçekleştirilen saldırılar yüzünden Taliban ve DEAŞ gibi gruplara, Afgan hükümeti, Afgan Güvenlik Güçleri, ABD ve diğer uluslararası güçlere burada savaş suçu işlendiğini, sivillerin korunması gerektiğini ve sivillere yapılan saldırıların incelenmesini defalarca söyledik. Bunların araştırılmasını istedik ancak ABD istemedi. Adaletin hala tesis edilebileceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:33
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