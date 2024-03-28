Uluslararası Af Örgütü: BM raporu, İsrail'in soykırım uyguladığına kanıt sunuyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan raporunun "soykırım" uygulandığına dair "çok önemli kanıtlar" sunduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin hazırladığı ve "israilin soykırım işlediğine inanmak için makul nedenler" olduğu sonucuna varan yeni raporunu memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard "Rapor, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) makul bir soykırım riskine ilişkin karar uyarısını yayınlamasından iki ay sonra geldi. Bu süre zarfında, Gazze'deki durum katlanarak daha da kötüleşti. Binlerce Filistinli daha öldürüldü. israil, kendisinden kaynaklı kıtlık her geçen gün daha da büyürken ve daha fazla insan ölürken, Filistinlilere yeterli insani yardım sağlanmasını garanti altına almak için UAD'nin kararına uymayı reddetmeye devam ediyor." dedi.

Callamard, şu ifadeleri kullandı:

" (Devletler) Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bugün Gazze'deki Filistinlileri korumak için somut önlemler almalıdır. Şimdi soykırımı önlemek için harekete geçme zamanı. Üçüncü devletler, derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için savaşan taraflara siyasi baskı uygulamalı, israilin bombardımanı durdurması ve insani yardım üzerindeki kısıtlamaları kaldırması dahil BM kararına uyması konusunda ısrarcı olmak için nüfuzlarını kullanmalı." (İLKHA)

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