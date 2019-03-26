Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başlıyor Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21’nci yılında seyirciyle yarın buluşuyor.

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21’nci yılında seyirciyle yarın buluşuyor.

Sabancı Vakfı’nın Devlet Tiyatroları işbirliği ile hayata geçirdiği festivalin açılışı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Sabancı Oda Tiyatrosu’nun ilk oyunu olan “Çökme Tehlikesi Var -Ezilmiş Petunyalar Olayı”,Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde Shaman Dans Tiyatrosu’nun “Anadolu Aşk Efsaneleri” isimli gösterisiyle yapılacak.

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