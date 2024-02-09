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Gündem Uluslararası Adalet Divanında, Türkiye soykırımcıya hesap sormaya hazırlanıyor! Beyanda bulunacak!
Gündem

Uluslararası Adalet Divanında, Türkiye soykırımcıya hesap sormaya hazırlanıyor! Beyanda bulunacak!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 22:55:00 - 2024-02-09 23:11:27
Uluslararası Adalet Divanında, Türkiye soykırımcıya hesap sormaya hazırlanıyor! Beyanda bulunacak!

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e hesap soracak: İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuyla 1948'te imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi. İsrail’in mahkemeye ihtiyati tedbirler ile ilgili 1 ay içinde rapor vermesi gerektiği belirtildi.

İsrail’in tüm önlemleri alarak soykırım işlenmesini teşvik etmesini engellemesi gerektiğinin altı çizildi. Gazze'deki tüm ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması gerektiğinin kararlaştırıldığına hükmedildi. Ayrıca İsrail'in dosyanın reddi talebi de reddedildi.

Türkiye 26 Şubat'ta beyanda bulunacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.
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Yorumlar

ismail

:))))))

Yusuf

Var.mi.öyle bir yürek
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