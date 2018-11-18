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Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 müsabaka gerçekleşti.

18 Kasım 2018 Pazar 10:44
Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

 UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta, 7 maçla sona erdi. A Ligi 1. Grup'ta İtalya, Giuseppe Meazza Stadı'nda Portekiz'i konuk etti. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Portekiz, 8 puanla grubunu lider tamamlamayı ve Uluslar Ligi'nde yarı finale kalmayı garantiledi.

B Ligi 2. Grup'ta konuk ettiği İsveç'e 1-0 mağlup olan Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

C Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, ağırladığı Karadağ'ı Beşiktaş'ta forma giyen Adem Ljajic ve Aleksandar Mitrovic'in golleriyle 2-1 mağlup ederek üst lige çıkmak için önemli avantaj yakaladı.

Uluslar Ligi'nin altıncı haftası, yarın yapılacak 7 maçla başlayacak. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Ligi 2. Grup'ta İsviçre-Belçika, A Ligi 4. Grup'ta ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşacak.

Alınan sonuçlar şöyle: 

- A Ligi 
3. Grup: İtalya-Portekiz: 0-0
- B Ligi 
2. Grup: Türkiye-İsveç: 0-1 
- C Ligi 
1. Grup: Arnavutluk-İskoçya: 0-4
4. Grup: Sırbistan-Karadağ: 2-1
              Romanya-Litvanya: 3-0
- D Ligi 
3. Grup: Azerbaycan-Faroe Adaları: 2-0
              Malta-Kosova: 0-5

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:44
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