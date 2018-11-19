Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları

İsviçre, A Ligi 2'nci Grup'ta konuk ettiği Belçika'yı 2-0 geri düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla 9 puana ulaşan İsviçre, averajla Belçika'nın önünde liderliği ele geçirerek UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

A Ligi 4'üncü Grup'ta yer alan İngiltere de Hırvatistan'ı konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İngiltere'nin 7 puanla yarı finale kaldığı grupta, Hırvatistan ise B Ligi'ne düştü.

Macaristan, daha önce B Ligi'ne kalmayı garantileyen C Ligi 2'nci Grup lideri Finlandiya'yı 2-0'lık skorla geçti ve 2'nci sırayı elde etti.

D Ligi 2'nci Grup'ta San Marino'yu 2-0 yenen Belarus, 14 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1'inci Grup'ta Almanya, Hollanda'yı ağırlayacak.

Gecenin Toplu Sonuçları:

A Ligi

2’nci Grup: İsviçre-Belçika: 5-2

4’üncü Grup: İngiltere-Hırvatistan: 2-1

B Ligi

3’üncü Grup: Kuzey İrlanda-Avusturya: 1-2

C Ligi

2’nci Grup: Macaristan-Finlandiya: 2-0

Yunanistan-Estonya: 0-1

D Ligi

2’nci Grup: San Marino-Belarus: 0-2

Moldova-Lüksemburg: 1-1