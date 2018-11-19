THY- Euroleague
0553 313 94 23

Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki organizasyonunun 6'ncı haftasının sonuna yaklaşırken A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:23
Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları

İsviçre, A Ligi 2'nci Grup'ta konuk ettiği Belçika'yı 2-0 geri düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla 9 puana ulaşan İsviçre, averajla Belçika'nın önünde liderliği ele geçirerek UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. 

A Ligi 4'üncü Grup'ta yer alan İngiltere de Hırvatistan'ı konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İngiltere'nin 7 puanla yarı finale kaldığı grupta, Hırvatistan ise B Ligi'ne düştü.

Macaristan, daha önce B Ligi'ne kalmayı garantileyen C Ligi 2'nci Grup lideri Finlandiya'yı 2-0'lık skorla geçti ve 2'nci sırayı elde etti.

D Ligi 2'nci Grup'ta San Marino'yu 2-0 yenen Belarus, 14 puanla C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Uluslar Ligi'nin 6'ncı haftası yarın yapılacak 9 maçla devam edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında, A Ligi 1'inci Grup'ta Almanya, Hollanda'yı ağırlayacak.

Gecenin Toplu Sonuçları:

A Ligi
2’nci Grup: İsviçre-Belçika: 5-2
4’üncü Grup: İngiltere-Hırvatistan: 2-1

B Ligi
3’üncü Grup: Kuzey İrlanda-Avusturya: 1-2

C Ligi
2’nci Grup: Macaristan-Finlandiya: 2-0
                   Yunanistan-Estonya: 0-1
D Ligi
2’nci Grup: San Marino-Belarus: 0-2
                   Moldova-Lüksemburg: 1-1

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:23
  1. uefa
  2. uluslar ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk annesi Pembe Çelik'e de sıçradı
    1. Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk..
    2. Mike Pence ticaret gerginliğini..
    3. Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay..
    4. Endonezya ve Çin arasında 28 milyar..
    5. Konya'da alkollü sürücüden şok soru!..
    6. Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18..
    7. Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
    8. İngiltere'nin geleceği için önemli 7 gün
    9. Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları
    10. Husilerden ateşkes sinyali
    11. ABD'li bakan açıkladı: Savaşı henüz..
    12. Astrolog Töreli hayatını kaybetti
    13. 2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü.....
    14. Van'da taksinin LPG deposunda 23 kilo..
    15. “Kalpaklı bunak” tam bir Mustafa Kemal..
    16. Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor
    17. Merkez Bankası açıkladı! Eylülde düştü
    18. Terörist cenazelerini, akmayan suları,..
    19. 3 ildeki torbacı operasyonunda 26..
    20. Muş'ta yaylada mahsur kalan 5 çoban..
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!