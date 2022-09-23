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Spor Uluslar Ligi gecenin sonuçları 22 Eylül Perşembe
Spor

Uluslar Ligi gecenin sonuçları 22 Eylül Perşembe

UEFA Uluslar Ligi 5.hafta maçları 22 Eylül Perşembe günü başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 00:13:00 -
Uluslar Ligi gecenin sonuçları 22 Eylül Perşembe

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Peki, milli maçlar ne oldu? İşte, oluşan puan durumu...

Uluslar Ligi gecenin sonuçları 22 Eylül Perşembe

A Ligi 1.Grup

Hırvatistan-Danimarka:2-1

Fransa-Avusturya:          2-0

A Ligi 4.Grup

Belçika-Galler:  2-1

Polonya-Hollanda:          0-2

C Ligi 1.Grup

Litvanya-Faroe Adaları:1-1

Türkiye-Lüksemburg:    3-3

C Ligi 3.Grup

Kazakistan-Beyaz Rusya:             2-1

Slovakya-Azerbaycan:   1-2

D Ligi 1.Grup

Letonya-Moldova:          1-2

Lihtenştayn-Andorra:    0-2

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