Uluslar Ligi gecenin sonuçları 22 Eylül Perşembe
UEFA Uluslar Ligi 5.hafta maçları 22 Eylül Perşembe günü başladı. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırıyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Peki, milli maçlar ne oldu? İşte, oluşan puan durumu...
Uluslar Ligi gecenin sonuçları 22 Eylül Perşembe
A Ligi 1.Grup
Hırvatistan-Danimarka:2-1
Fransa-Avusturya: 2-0
A Ligi 4.Grup
Belçika-Galler: 2-1
Polonya-Hollanda: 0-2
C Ligi 1.Grup
Litvanya-Faroe Adaları:1-1
Türkiye-Lüksemburg: 3-3
C Ligi 3.Grup
Kazakistan-Beyaz Rusya: 2-1
Slovakya-Azerbaycan: 1-2
D Ligi 1.Grup
Letonya-Moldova: 1-2
Lihtenştayn-Andorra: 0-2