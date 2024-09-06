Uluslar Ligi | Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (Muhtemel 11)

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetirken yardımcılıklarını ise Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlenecek. Ay-yıldızlı temsilcimizde Semih Kılıçsoy sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken Mustafa Hekimoğlu ise Ümit Milli Takım’ın aday kadrosuna geçiş yaptı. Türkiye, tarihinde 9 kez Galler takımıyla karşı karşıya gelirken 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. A Milli Takım’da gözler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerde olacak. Peki Galler - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galler - Türkiye maçının canlı yayınlanacağı kanal…

Uluslar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. Montella yönetiminde EURO 2024 performansı dikkat çeken ay-yıldızlılar çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti. Uluslar Ligi’nde bu başarıyı tekrar etmek isteyen Türkiye’nin ilk rakibi Galler oldu. Türkiye’nin yer aldığı grupta İzlanda, Karadağ ve Galler gibi takımlar bulunuyor. Ay-yıldızlılar Galler ile 2023 yılında oynadığı son mücadelede Yusuf Yazıcı ve eco Williams’ın karşılıklı golleriyle berabere kalmıştı. Galler - Türkiye mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saati merak ediyor. A Milli Futbol Takımı Galler karşısında kazanarak organizasyona üç puanla başlamayı hedefliyor. Peki Galler - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin yaşanan son gelişmeler…

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye’nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına Galler deplasmanında çıkıyor.

Galler - Türkiye karşılaşmasında Norveçli hakem Rahit Saggi düdük çalarken mücadeleye Cardiff City Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler ve Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Avrupa kupaları maçlarının TRT 1 üzerinden yayınlanması sebebiyle kafa karışıklığı yaşayan futbolseverler ise mücadelenin hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Galler - Türkiye mücadelesi TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

A Milli Takım'ın sahaya; Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Arda, Orkun, Kenan ve Barış Alper on biriyle çıkması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM GALLER İLE 10. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.

SEMİH KILIÇSOY ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti bulunan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerinin tamamlandığı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun, aday kadrodan çıkarılması ve tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun bulunduğu aktarıldı

Mustafa Hekimoğlu ise UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

HAKEM BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.