ULUSKON’dan ’Pençe-Kartal’ operasyonuna destek

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen ’Pençe-Kartal’ operasyonuna tam destek verdiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine ’Pençe-Kaplan Operasyonu’ adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini açıkladı. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ’Pençe-Kartal’ operasyonuna tam destek verdiklerini ifade etti. Ülke genelinde terörün neredeyse bitme noktasına geldiğini, terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını belirten Atasoy, "Kahraman Mehmetçiğimiz bir yandan, polislerimizin bir yandan teröre karşı amansız bir mücadele yürüttüğünü görüyoruz. Sadece Suriye içindeki terör yuvalarını temizlemekle kalmayan kahramanlarımız, terörün merkezi olarak kabul edilen Irak’ın kuzeyine müthiş bir harekat düzenliyorlar. İHA ve SİHA’larımızın terör hedeflerini tek tek imha etmelerini gururla izliyoruz. F-16’larımız adeta kabul gibi üzerilerine çöktüler. Terörün olmadığı bir ülkede, ekonominin daha da yükseleceğine olan inancımız tamdır. Biz iş insanları olarak güven dolu ortamda yatırımlarımızı başarıyla yapacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden harekatı ve teröre karşı yürütülen amansız mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Yolları açık olsun. Yıllardır bitmeyen terör belasına karşı son yıllarda gerçekleştirilen müthiş operasyonlar göğsümüzü kabartıyor" dedi.