Ulusalcı amiral teröristlere toz kondurmadı!

Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, Akit TV'de yayınlanan Asıl Mesele adlı programa konuk oldu. Ertürk, programda sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Akit TV'de yayınlanan Asıl Mesele programında, FETÖ'nün terörist bir oluşum olmadığını söyledi. Ertürk, skandal sözlerine 28 Şubat ile 15 Temmuz darbe girişimi aynı değil diyerek devam etti.