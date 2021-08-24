Ulusal Yapay Zeka Stratejisi duyuruldu

Türkiye, zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zeka alanındaki stratejisini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

6 stratejik öncelik etrafında tasarlanan, 24 amaç ve 119 tedbirin bulunduğu Strateji Belgesi'nin detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından açıklanıyor.

2025'te yapay zeka istihdamının 50 bine ulaşmasını istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik. Uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" açıklamasını yaptı.

Geri dönüş yok! Geleceğe merhaba diyebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Eğitimden sağlığa, üretimden iklim sorunlarına birçok alanda kullanılan Yapay Zeka, dünyayı kökünden dönüştürüyor. Bu dönüşümü yakalamanın yolu; yapay zekayı her alanda daha verimli kullanabilmekten geçiyor. Herşeyin dijitalleştiği ve çok daha akıllı olduğu bir dünyaya koşar adımlarla ilerliyoruz. Artık geri dönüş yok! Geleceğe merhaba diyebiliriz. Ülkemizin politika öncelikleri doğrultusunda Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ile iddialı makro hedefler koyduk. 2025 itibariyla yapay zekanın Gayri Safi Yurt içi Hasılaya katkısını %5'e yükselteceğiz." dedi.

Yapay zekada stratejik 6 ana madde

Oluşturulan planın ana hatlarını belirleyen 6 ana madde, başlıca Türkiye’nin yapay zeka alanındaki girişimlerini desteklemeyi ve bu alandaki uluslararası iletişimi güçlendirmeyi odağına aldı. Söz konusu 6 stratejik öncelik şu şekilde oldu:

Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak

Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek

Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim

Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak

Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek

Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak