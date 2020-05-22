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Ekonomi

Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: - "Pandemi sonrası dönemde ulusal varlık fonları ülke ekonomilerinde daha önemli bir yere sahip olacak" -"TVF olarak geçen hafta kamu bankalarına 3 milyar dolar sermaye artırımında görev aldık"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:27:07 -
Ulusal varlık fonlarının önemi salgınla birlikte arttı

ANKARA (AA) - Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, koronavirüs sonrası dönemde ulusal varlık fonlarının ülke ekonomilerinde daha önemli bir yere sahip olacağını, 3 ila 5 yıl içinde fonların kritik yatırımlarda yer alacağını belirtti.

Sönmez, CNBC'ye verdiği röportajda gelecek dönemde devlet yatırımlarının arttığı ve bunların nasıl yönetildiği konusunun da önemli olduğu bir döneme girileceğini vurguladı.

"TVF olarak geçen hafta kamu bankalarına 3 milyar dolar sermaye artırımında görev aldık" diyen Sönmez, fonun bu zorlu süreçte önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sönmez, nisan ayında Meclis Genel Kurulunda kabul edilen geçen kanun değişikliğinin de TVF'ye salgın sürecinde sermaye ya da nakit akışı sıkıntısı yaşayan şirketlere ortak olma işlemlerinde muafiyetler sağladığını hatırlattı.

Bu sayede büyük ölçekli ve stratejik kurumlardan sermaye çıkışını önleneceğine dikkati çeken Sönmez, koronavirüs krizine karşı hızlı aksiyon aldıklarını belirtti.

Yeni yasa değişikliğiyle TVF kamu yararına stratejik şirketlerin kontrolünü tek başına ya da mevcut ortaklarla beraber alabilecek. Yasa ile TVF’nin bir şirketi satın alması veya ortak olması işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinden muafiyet sağlanıyor.

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