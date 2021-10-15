Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatı başladı

Karaismailoğlu, Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021 kapsamında sağlıktan eğitime, enerjiden bankacılığa, yayıncılıktan su yönetimine kadar 36 kurum ve kuruluştan siber güvenlik takımları ve bu takımlarda yer alan 134 siber güvenlik uzmanının bilgi ve yeteneklerini sınama imkanı bulacağını bildirdi. Karaismailoğlu, “Tatbikatlar neticesinde siber korsanlar ve teröristler karşılarında uzman profesyonelleri bulacaklar. Yetiştirdiğimiz siber uzmanlar sayesinde varsa açıklarımızı kapatacak ve saldırıları en etkin şekilde bertaraf etmenin yöntemlerini bulacağız” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren tarafından Ulusal Siber Kalkan Tatbikatı 2021’i başlatıldı.