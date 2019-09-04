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Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin ilk yurt dışı şubesi Taşkent’te açıldı

Özbekistan ile Rusya arasında imzalanan nükleer güç santrali (NGS) inşa projesi anlaşması dahilinde Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin ilk yurt dışı şubesi Taşkent’te açıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin ilk yurt dışı şubesi Taşkent’te açıldı

Özbekistan ile Rusya arasında imzalanan nükleer güç santrali (NGS) inşa projesi anlaşması dahilinde Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’nin ilk yurt dışı şubesi Taşkent’te açıldı.


Özbekistan ve Rusya arasında Eylül 2018’de Özbekistan’da kurulacak bir nükleer santral yapımı için ortaklık anlaşması imzalandı. Projede iki VVER-1200 güç ünitesi inşası yapılması tahmin ediliyor. NGS’nin inşa edileceği öncelikli alanlar Tuzkan ve Jizzakh gölleri civarı olarak belirlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in fikriyle proje kapsamında Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinin (NRNU MEPhI) şubesi hayata geçti.


Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi şubesinin açılışı, 3 Eylül 2019’da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Açılış törenine, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanı Abdulla Aripov, ROSATOM Genel Müdürü Alexey Likhachev, Başbakan Danışmanı ve Özbekistan Enerji Bakanı Alisher Sultanov, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkanı Behzod Yuldashev, Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi NRNU MEPhI Rektörü Mikhail Strikhanov, Özbekistan Cumhuriyeti kıdemli hükümet yetkilileri, Nükleer Enerji Geliştirme Ajansı Uzatom ve ROSATOM temsilcileri ile diğer konukları katıldı.



Mezunlara iş imkanı sağlanacak


MEPhI Taşkent şubesinin açılışı, Özbekistan ve Rusya ilişkilerinin aşamalı gelişiminin önemli bir göstergesi niteliği taşıyor. Öğrenciler, bu üniversitede en başarılı güncel programlar kapsamında eğitim alacak. Üniversite hem Rusya’da hem de uluslararası alanda geçerliliğe sahip durumda. Üniversitenin şubesinin tüm mezunları, Özbekistan ve yurt dışında geçerliliği olan Rus diplomasına sahip olacak. Ayrıca mezunlara ulusal nükleer kurumlarda iş imkanı da sağlanacak.



“Çalışan eğitimi, ülkedeki nükleer sanayi gelişiminin başarısı için temel oluşturur”


Törende bir konuşma yapan ROSATOM Genel Müdürü Likhachev, MEPhI şubesinin ulusal nükleer endüstri gelişimine katkı sağlaması amacıyla oluşturulacak yüksek kaliteli personel eğitim programına sağlayacağı desteğe dikkat çekti. Likhachev, “Özbekistan’ın ilk nükleer santralinin inşası, büyük bir projedir ve bu uygulamanın hayata geçmesi insan kaynaklarındaki gelişim olmaksızın mümkün olamaz. Çalışan eğitimi, ülkedeki nükleer sanayi gelişiminin başarısı için temel oluşturur. Bu alanda Özbek arkadaşlarımızla kurduğumuz ortaklığın bu derece başarılı gelişmesi bizi memnun ediyor” dedi.


Törende daha sonra konuklar sembolik kurdeleyi keserek üniversitenin ilk yurt dışı şubesini açtılar. Törene katılanlar, açılışın ardından geleceğin nükleer bilimcilerinin yetişeceği yeni kampüs dersliklerini ve modern laboratuvarlarını gezdi. ROSATOM Genel Müdürü Likhachev, okulun ilk öğrencileriyle samimi bir ortamda bir araya geldi ve öğrencilere başarılar diledi.


Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkanı Yuldashev ve NRNU MEPhI Rektörü Strikhanov, üniversitenin ilk öğrencilerine, Rusya’daki en iyi ‘nükleer’ üniversite hakkında tarih dersi verdi.



Uzman Rus öğretmenler de ders verecek


Yeni üniversitenin ana işlevlerinin arasında nükleer fizik alanında temel ve uygulamalı bilimsel araştırma çalışmalarının yanı sıra nükleer enerji ve termal fizik konularında uzman mühendisler ve teknikerler yetiştirmek de yer alıyor. Özbek uzmanların yanı sıra Rusya’nın ve diğer ülkelerin önde gelen üniversitelerinde uzun yıllar eğitim vermiş, alanında uzman Rus öğretmenler eğitim prosesine dahil olacak. Uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenciler yurt dışında bulunan uzmanlardan da ders alabilecek. Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı (IAEA) temsilcileri ve ROSATOM’dan uzmanlar üniversitede ders verecek ilk eğitmenler olacak. Üniversitenin ilk 100 öğrencisi, sınavları başarıyla geçti ve yakında yeni kampüste eğitime başlayacaklar. Eğitim devlet destekli olacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
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