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Ulusal kanser haftası başlıyor

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında il genelinde birçok noktada etkinlik düzenleyerek, kansere dikkat çekeceklerini belirtti.

31 Mart 2019 Pazar 10:07
Ulusal kanser haftası başlıyor

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında il genelinde birçok noktada etkinlik düzenleyerek, kansere dikkat çekeceklerini belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Ulusal Kanser Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Kanserin, dünyada ve Türkiye’de ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, “Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli bir sosyo-ekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır” dedi. Yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin artırılması ve alkol kullanılmaması ile önlenebileceğinin altını çizen Dr. Akan, “Bu noktada farkındalık etkinliklerinin önemi ortaya çıkıyor. Ayrıca bir diğer önemli hususu da kanser taramaları oluşturuyor. Biz kanser taramaları sayesinde kanseri erken evrede saptayabiliyoruz ve vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde tedaviye sevk edebiliyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın kanserden korunarak, hem daha sağlıklı hayat sürdürmeleri hem de erken teşhis için taramalarını yaptırmaları amacıyla ilimizde farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Akan, “Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bir dizi farkındalık programları hazırladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:07
  1. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan
  2. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası
  3. Ulusal Kanser Haftası
  4. Kanser

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