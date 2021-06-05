Ulusal Kanal muhabirinin sorusu Müsavat Dervişoğlu'nu sinirlendirdi! Gergin anlar
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında Ulusal Kanal muhabirinin sorusuna "Soruyu soran arkadaşımız Doğu Perinçek’e yakın bir kanala mensup" diyerek başlayınca gergin anlar yaşandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Dervişoğlu, Ulusal Kanal muhabirinin sorusu üzerine "Soruyu soran arkadaşımız Doğu Perinçek’e yakın bir kanala mensup" deyince toplantıda gergin anlar yaşandı.
Sorular karşısında sinirlendi
Basın toplantısında gazeteciler Dervişoğlu'na Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yönelik suikast iddialarında adının geçmesi konusu soruldu. Soruya cevap veren Dervişoğlu, üzerine "Soruyu soran arkadaşımız Doğu Perinçek’e yakın bir kanala mensup" diye cevap vermeye başlayınca toplantıda gergin anlar yaşandı. Gazetecilerin soruları sonrası sinirlenen Dervişoğlu, gazetecilerin kendi iddialarına cevap vermesine tepki gösterdi.