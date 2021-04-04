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Gündem Ulusa sesleniş ne zaman başlayacak?
Gündem

Ulusa sesleniş ne zaman başlayacak?

Yurt genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleneceği konuşmanın detayları merak ediliyor. Gün içinde yayınlanan 104 emekli amiral bildirisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Ulusa sesleniş ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:25:00 -
Ulusa sesleniş ne zaman başlayacak?

Gün itibariyle yayınlanan 104 emekli amiral bildirisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunacak.

Yurt genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleneceği konuşmanın detayları merak ediliyor.

Ulusa sesleniş ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yarın saat 15:00'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısında, 104 emekli amiralin yaptığı bildiriyle ilgili açıklama yapacağı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu konuşmanın ardından saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlığı üstlenecek.

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