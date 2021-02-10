Ulusa sesleniş bugün saat kaçta? Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında ne müjde verecek?
10 Şubat Çarşamba Cumhurbaşkan Erdoğan’ın vereceği müjdeler neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ”İzlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İnşallah size birçok güzellikleri takdim edeceğim" demişti. Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması merak edilmeye başlandı. Peki Erdoğan’ın ulusa seslenişi bugün saat kaçta? Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında ne müjdesi verecek?
Millete Sesleniş programı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş programının tarihini bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Millete Sesleniş programının yapılacağı zaman araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman, saat kaçta? Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında ne müjdesi verecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında ne müjdesi verecek?
Yeni müjdeler vereceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. İnşallah size birçok güzellikleri takdim edeceğim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, birçok güzeliklerini açıklayacağını söyleyeceği müjdelerin neler olduğu merak edilmeye başlandı. Erdoğan’ın, korona salgınına yönelik atılacak adımlar başta olmak üzere ekonomide yeni müjdelerin açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının saatine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.