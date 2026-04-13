Uludere'de dev kar kütleleri yola indi! Uzungeçit'te çığ felaketi sonrası ulaşım seferberliği: "Tehlike henüz geçmedi!"

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Nahala Zengil Deresi mevkinde iki gün arayla meydana gelen çığ düşmeleri, belde yolunu tamamen ulaşıma kapattı.

Şiddetli yağışların ardından yaşanan çığ felaketi sonrası bölgeye hızla müdahale edildi. Karayolları ekipleri ile belediye ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açabilmek için günler süren yoğun bir çalışma yürüttü. Zorlu arazi şartları ve devam eden risklere rağmen ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yol kontrollü şekilde yeniden açıldı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ederek ekiplere eşlik etti. Yaşanan süreci değerlendiren Yıldırım, bölgede çığ riskinin halen sürdüğüne dikkat çekti. Yıldırım, "Aşırı yağışlar sonrası beldemizde iki ayrı çığ meydana geldi ve yolumuz ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz ve Karayolları personeli günlerdir büyük bir özveriyle çalıştı. Çok şükür yolumuzu açtık ancak tehlike geçmiş değil. Bu bölgenin genelinde çığ riski devam ediyor" dedi.

"Kış çok çetin geçti, kalıcı çözüm şart"

Bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini vurgulayan Yıldırım, sık sık yaşanan yol kapanmalarının vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti. Özellikle bahar aylarında yolun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, alternatif güzergâhların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Yıldırım, "Her çığ sonrası yolumuz kapanıyor, ulaşım aksıyor. Bu nedenle kalıcı çözümler üretilmeli, gerekirse yol yeniden projelendirilmelidir" çağrısında bulundu.

Günlerdir sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Yıldırım, "Zorlu hava şartlarına rağmen fedakârca çalışan tüm personelimize minnettarız. Onlarla birlikte sahadaydık, büyük bir mücadele verildi" ifadelerini kullandı. Yetkililer, bölgede kar kütlelerinin hareketliliğinin sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uzungeçit ve çevresinde özellikle yüksek kesimlerde yeni çığ düşme ihtimalinin devam ettiği bildirildi.