Gündem Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi
Gündem

Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram üyelerini hedef almak isterken büyük bir trajediye imza attı. "Yanlışlıkla" gerçekleştirildiği savunulan hava operasyonunda, pazar yerinde bulunan onlarca sivil hayatını kaybetti.

Olay, ülkenin kuzeyindeki Yobe ve Borno eyaletlerinin sınırında yer alan Jilili pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ordu güçleri bölgedeki terör unsurlarına yönelik bir operasyon planlıyordu. Ancak savaş uçaklarının hedefi teröristler değil, alışveriş yapan sivil halk oldu.

Saldırının ağır bilançosu:

  • 56 sivil yaşamını yitirdi.
  • 14 kişi ağır yaralandı.

Valilikten açıklama: Bölgeye takviye ekip sevk edildi

Skandal olayın ardından Yobe Valisi'nin Güvenlik İşleri Özel Danışmanı Abdulsalam Dahiru, yazılı bir açıklama yaparak facianın boyutlarını doğruladı. Dahiru, olayın ardından bölgeye ek güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

"Hata" kılıfı can almaya devam ediyor

Nijerya'da ordunun terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda sık sık "koordinat hatası" veya "yanlış istihbarat" gerekçesiyle sivillerin vurulması, ülkede büyük bir güvenlik ve liyakat tartışmasını da beraberinde getirdi. Terör örgütü Boko Haram'ın pençesindeki bölgede, halkın bu kez de kendi ordusu tarafından hedef alınması büyük tepki topladı.

