  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum Özgür ‘ara’da takıldı kaldı! Gayrimenkulden kasasına giren 1,3 milyar dolar! Mansur’un tek bildiği satış! Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki! Siyonistin piyonuydu maskarası oldu! Antalya'da şiddetli deprem! Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz mesajı: Düşman ölümcül girdaba hapsolur Herkes araştırıyor! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karahasanoğlu’ndan Saadet Partisi’ne 1974 göndermesi: "Mecburiyet mi, tercih mi?"
'Milli meselemiz' diyen Gürlek'ten bomba açıklama! "119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz"
Gündem

‘Milli meselemiz’ diyen Gürlek’ten bomba açıklama! “119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hürriyet Gazetesi’nden Nedim Şener’e yaptığı açıklamalarda FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Hem yurt içinde hem yurt dışında sürdürülen operasyonlara dikkat çeken Gürlek, “119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubunun peşindeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda FETÖ ile mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi değil, doğrudan Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren milli bir mesele olduğunun altını çizdi.

Hem içeride hem dışarıda sürdürülen bu çok boyutlu mücadelede geri adım atılmayacağını vurgulayan Gürlek’in sözleri, önümüzdeki dönemde uluslararası alanda daha aktif ve kararlı bir mücadele yürütüleceğine işaret etti.

 

“MÜCADELEDE YENİ STRATEJİ: HEDEF YURTDIŞI AĞI”

Adalet Bakanı Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek örgütün “beyninin yurtdışında” olduğuna dikkat çekti; bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamlenin başlatıldığını vurguladı.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğini ve özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konunun öncelikli gündem maddesi olacağını ifade etti.

 

“FETÖ KENDİNİ YENİLİYOR, OPERASYONLAR SÜRECEK”

Bakan Gürlek’in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri örgütün güncel yapılanmasına ilişkin tespitler oldu. FETÖ’nün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğuna dikkat çeken Gürlek, özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarının yakından takip edildiğini vurguladı.

Savcılıkların teyakkuz halinde olduğunu belirten Gürlek, ankesör soruşturmaları ve yeni deliller ışığında operasyonların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Yakın dönemde yeni operasyonların gündeme gelebileceğinin de sinyalini verdi.

 

BATI’DAN TARTIŞMALI TUTUM: İADE YOK, SORUŞTURMA BİLE YOK

Yetkililer, Türkiye’nin yıllardır sürdürdüğü iade taleplerine rağmen ABD ve Avrupa ülkelerinin bu konudaki sessizliğinin dikkat çekici boyuta ulaştığını kaydediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye, ABD’den 423, Almanya’dan 746, Hollanda’dan 217 ve diğer Avrupa ülkelerinden yüzlerce FETÖ mensubunun iadesini talep etti. Ancak bugüne kadar yalnızca 3 kişinin iade edildiği görülüyor.

Üstelik Türkiye’nin Interpol üzerinden ilettiği çok sayıda kırmızı bülten talebinin de işleme alınmadığı ifade ediliyor. Bu tablo, FETÖ’nün uluslararası alandaki varlığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

 

GÜRLEK, HOLLANDA’YA NET MESAJ VERMİŞTİ: “MÜTTEFİKSEK GEREĞİNİ YAPIN”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hollandalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede de dikkat çeken mesajlar vermişti. 15 Temmuz’da 251 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Gürlek, FETÖ’nün anayasal düzeni hedef alan bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak iade taleplerinin karşılanması gerektiğini açık şekilde dile getirmişti. Gürlek’in bu çıkışı, Türkiye’nin müttefik ülkelerden beklentisini bir kez daha net biçimde ortaya koymuştu.

Manisa'da FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel'de
FETÖ'cü eski askerden itiraf! Terör örgütünden "Ben Kemalist'im diyeceksiniz" talimatı
Ersin Eroğlu'nun TSK'ya ve teğmen dosyasına 'özel ilgisinin' nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK'dan ihraç edilmiş
MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cemal vurufoğlu

Şimdilik dışarıdaki fetoşcuları bırak ; itirafçılık adı altında çok önemli tesislerde; güvenlik sorumlusu adı altında çalışan lekesiz hainlerden başlasan daha iyi edersin. Bakan efendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23