Uludağ'da sömestr bereketi! Kar kalitesiyle büyüleyen zirve dolup taştı!

Kayak pistlerinde oluşan kalabalıklar ve karın keyfini çıkaran vatandaşlar, drone ile havadan görüntülendi. Uludağ'da kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçülürken bugün ve yarın kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Beyaz örtüyle tamamen kaplanan Uludağ'da kayak yapan amatör ve profesyonel sporcuların renkli anları kameralara yansıdı. Pistlerde kayan, zaman zaman düşüp tekrar ayağa kalkan kayakçılar havadan görüntülendi.

Drone görüntülerinde, Uludağ'daki yoğunluk net bir şekilde gözler önüne serilirken, kar manzarası ve pistlerdeki hareketlilik kış turizminin canlılığını bir kez daha ortaya koydu. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte kayak sezonunun en yoğun günlerinden birini yaşayan Uludağ, beyaz örtüsüyle adeta görsel bir şölen sundu.