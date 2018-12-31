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Uludağ'da meşaleli kayak şovu!

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da meşaleli kayak şovu düzenlendi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:39
Uludağ'da meşaleli kayak şovu!

Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen meşaleli kayak şovu izleyenleri büyülerken, bu anlar havadan da görüntülendi.

Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği 150 kayakçı ile meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. 

Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Her şeye, bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen çok güçlü olduğumuzu kayak emekçileri ile göstermiş olduk. Kayak Öğretmenleri Derneği olarak Türkiye'nin dağlarında kendi insanımızla emek veriyoruz. Yaşasın Türkiye, yaşasın dağlarımız yaşasın emekçilerimiz" dedi.

Kayak öğretmenlerinden Sabire Mengüç ise, "Ben bütün kayakçı arkadaşlarıma güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. 150 kayakçımızla beraber meşalelerle kaydık" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:39
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Gazi Mustafa Kemal
  4. Barış Sağlık
  5. Saatler
  6. Atatürk
  7. Türkiye
  8. Uludağ
  9. Huzur
  10. Bursa
  11. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği

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