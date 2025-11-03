  • İSTANBUL
Uludağ'da macera pahalıya patladı: İzinsiz yürüyüş yapan 6 gence büyük ceza!
Uludağ'da macera pahalıya patladı: İzinsiz yürüyüş yapan 6 gence büyük ceza!

Uludağ'da macera pahalıya patladı: İzinsiz yürüyüş yapan 6 gence büyük ceza!

Bursa Uludağ Milli Parkı Bakacak Mevkii yakınlarında izinsiz yürüyüşe çıkan yaşları 18 ile 23 arasında değişen 6 genç, ormanlık alanda yönlerini kaybederek mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan gençlere, milli park sınırları içinde Valilik kararına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 17 bin 718 lira idari para cezası kesildi.

Uludağ Milli Parkı'nda sorumsuz bir macera girişimi, 6 gence hem zor anlar yaşattı hem de yüklü bir para cezasına mal oldu.

 

ORMANLIK ALANDA KAYBOLDULAR

Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı Bakacak Mevkii yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 genç, saat 17.22 sıralarında ormanlık alanda yönlerini kaybederek mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, mahsur kalan gençler kısa sürede bulunarak güvenli bir şekilde alandan çıkarıldı. Kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HEM KURTARILDILAR HEM CEZA YEDİLER

Ekiplerin yaptığı incelemeler, genç grubun Uludağ Valiliği Koordinasyon Kararı'na aykırı olarak izinsiz yürüyüş yaptığını ortaya çıkardı.

Bu kural ihlali nedeniyle 6 gence, toplam 17 bin 718 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

Böylece, gençler macera arayışlarının bedelini hem kaybolma korkusuyla hem de yüksek bir para cezasıyla ödemiş oldu.

 

