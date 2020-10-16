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Aktüel Uludağ'da kaybolmuşlardı! Sıcak gelişme
Aktüel

Uludağ'da kaybolmuşlardı! Sıcak gelişme

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişiye, arama-kurtarma ekipleri tarafından dere yatağında ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 07:43:00 -
Uludağ'da kaybolmuşlardı! Sıcak gelişme

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişiye, arama-kurtarma ekiplerince ulaşıldığı bildirildi. Ekipler, kaybolan kişileri 6 saatlik çalışmadan sorna kurtardı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını alması üzerine harekete geçti ve durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bildirdi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri olmak üzere yaklaşık 70 kişilik arama-kurtarma ekibi, kaybolan kişiler için arama- kurtarma çalışmasına başladı.

Ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından kaybolan 4 kişiye dere yatağında ulaştı.

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