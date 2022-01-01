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Yaşam Uludağ’da kaybolan Danimarka uyruklu turist bulundu
Yaşam

Uludağ’da kaybolan Danimarka uyruklu turist bulundu

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının sonucunda 5 saat sonra bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 02:06:00 -
Uludağ’da kaybolan Danimarka uyruklu turist bulundu

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Kaybolan Danimarka uyruklu Yusuf S. ile telefonla görüşen jandarma ekipleri, şahsın Kestel Alaçam- Orhaniye mevkiinde olduğunu tespit etti.

 

5 saat sonra ulaşıldı

Ekipler 5 saat sonra Yusuf S’ye ulaştı.

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