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Uludağ'da "Arkadaşım Diyabet" aile kampı

Bursa'da 17 şehirden 190 kişinin katıldığı kampta, aileler ve çocuklara diyabetle ilgili bilgiler veriliyor- DİYAÇEV Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun:- "Bir taraftan anne ve babaları eğitiyoruz bir taraftan da çocukları eğitiyoruz. Diyabetli olmayan çocukları da kardeşleri konusunda bilinçlendiriyoruz"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:56
Uludağ'da "Arkadaşım Diyabet" aile kampı

BURSA (AA) - Bursa'da diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla 17 şehirden 190 kişinin katılımıyla düzenlenen "Arkadaşım Diyabet" etkinliği başladı.

Diyabetli Çocuklar Eğitim Vakfı (DİYAÇEV), Geleceğin Yıldızları ve Koç Üniversitesince gerçekleştirilen etkinlik, Uludağ'da bir otelde yapılıyor.

Kampa katılan aileler ve çocukları, diyabetle ilgili teknik ve tıbbi olarak bilinçlendirilip düzenlenen aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, AA muhabirine, daha önce İznik ilçesinde 10 yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliği iki yıldır Uludağ'da yaptıklarını söyledi.

Diyabette eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Hatun, bu kampın asıl amacının çocukları ve aileleri bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hatun, şunları kaydetti:

"Bir taraftan anne ve babaları eğitiyoruz bir taraftan da çocukları eğitiyoruz. Diyabetli olmayan çocukları da kardeşleri konusunda bilinçlendiriyoruz. Bizim açımızdan sıra dışı bir aktivite. Dünyada da bu kampların birçok örneği var. Türkiye'de bu kapsamda düzenlenen ilk kamp. Çok kapsamlı bir eğitim programı. Beslenme programı, insülin pompa tedavisi ve bütün konuları içeren bir program."

- "Keyifli zaman geçiriyoruz"

Geleceğin Yıldızları Genel Müdürü ve kamp koordinatörü Osman Gözet de 30 yıldır bu tür faaliyetler düzenlediklerini ve 70 ülkeden çocukları Uludağ'da çeşitli kamplarda ağırladıklarını aktardı.

Çocukların spordan kültür sanata birçok alanda eğitim aldığını anlatan Gözet, Uludağ'ın görselliği ve konumunun çocuklara ayrı bir keyif verdiğini dile getirdi.

DİYAÇEV ile yürüttükleri programa yoğun ilgi olduğunu söyleyen Gözet, "190 katılımcı burada bulunuyor. Biz de 40 kişilik bir ekiple burada hafta sonu keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar ve aileleri hem diyabetle ilgili teknik ve tıbbi bilgileri öğrenecekler diğer taraftan da çocuk olmanın gereğini yerine getirerek eğlenerek güzel vakit geçirecekler. Arkadaşlarıyla beraber yalnız olmadıklarını hissedip bundan sonraki okul sürecine kuvvetli bir başlangıç yapacaklar." diye konuştu.

Kamp programı yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:56
  1. Bursa
  2. diyabet
  3. Uludağ

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