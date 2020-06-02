  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uludağ’a çıkacaklara müjde

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta seferlerine ara veren Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’ alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik işletmeleri 5 Haziran’dan itibaren seferlerine tekrar başlayacağı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:15:26 -
Uludağ’a çıkacaklara müjde

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta seferlerine ara veren Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’ alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik işletmeleri 5 Haziran’dan itibaren seferlerine tekrar başlayacağı duyurdu.


Bursa Teleferik AŞ’den yapılan açıklamada, "5 Haziran’da kapılarımızı açıyoruz, bir daha ülkemizin böyle zor günlerle savaşmaması, herkesin sağlığının yerinde olması dileğiyle. Sizleri mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde izole ve steril bir gökyüzü yolculuğunda temkinli sosyalleşmeye davet ediyoruz. Geri dönüşümüze özel, ’1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye, 0-12 Yaş Ücretsiz’" ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı