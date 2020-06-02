Uludağ’a çıkacaklara müjde

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta seferlerine ara veren Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’ alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik işletmeleri 5 Haziran’dan itibaren seferlerine tekrar başlayacağı duyurdu.

Bursa Teleferik AŞ’den yapılan açıklamada, "5 Haziran’da kapılarımızı açıyoruz, bir daha ülkemizin böyle zor günlerle savaşmaması, herkesin sağlığının yerinde olması dileğiyle. Sizleri mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde izole ve steril bir gökyüzü yolculuğunda temkinli sosyalleşmeye davet ediyoruz. Geri dönüşümüze özel, ’1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye, 0-12 Yaş Ücretsiz’" ifadesine yer verildi.