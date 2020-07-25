Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020
Uludağ Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020| Üniversite tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. YKS’ye giren adaylar internette okulların taban puanlarını kontenjanlarını başarı sıralamalarını araştırıyor. Pek çok kişi “Bursa Uludağ puanları 2020” , “Uludağ Üniversitesi bölümleri 2020” , “Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 kontenjanları” , “Kaç puanla Uludağ Üniversitesi’ne girerim” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavının ardından milyonlar gözleri tercih dönemine çevirdi. Öğrenciler okul puanlarını kontenjanları ve başarı sıralamalarını inceliyor. İşte, Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020.
Uludağ Üniversitesi bölümleri 2020
Almanca Öğretmenliği
Arkeoloji
Bahçe Bitkileri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bitki Koruma
Biyoloji
Biyosistem Mühendisliği
Coğrafya
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çevre Mühendisliği
Ekonometri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fransızca Öğretmenliği
Gıda Mühendisliği
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme
İşletme(İngilizce)
Kimya
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Okul Öncesi Öğretmenliği
Otomotiv Mühendisliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Peyzaj Mimarlığı
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Tarım Ekonomisi
Tarih
Tarla Bitkileri
Tekstil Mühendisliği
Tıp
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)
Veterinerlik
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
Zootekni
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020
Öğrencilerin en sık araştırdığı okullardan biri de Bursa Uludağ Üniversite’sidir. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler puan kontenjan ve başarılı sıralamasını araştırıyor. İşte, puanlar kontenjanlar başarı sıralamaları