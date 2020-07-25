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Eğitim

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020

Uludağ Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020| Üniversite tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. YKS’ye giren adaylar internette okulların taban puanlarını kontenjanlarını başarı sıralamalarını araştırıyor. Pek çok kişi “Bursa Uludağ puanları 2020” , “Uludağ Üniversitesi bölümleri 2020” , “Bursa Uludağ Üniversitesi 2020 kontenjanları” , “Kaç puanla Uludağ Üniversitesi’ne girerim” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:01:00 -
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite sınavının ardından milyonlar gözleri tercih dönemine çevirdi. Öğrenciler okul puanlarını kontenjanları ve başarı sıralamalarını inceliyor. İşte, Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020.

Uludağ Üniversitesi bölümleri 2020

Almanca Öğretmenliği

Arkeoloji

Bahçe Bitkileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bitki Koruma

Biyoloji

Biyosistem Mühendisliği

Coğrafya

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çevre Mühendisliği

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Felsefe

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fransızca Öğretmenliği

Gıda Mühendisliği

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İnşaat Mühendisliği

İşletme

İşletme(İngilizce)

Kimya

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Okul Öncesi Öğretmenliği

Otomotiv Mühendisliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Peyzaj Mimarlığı

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyoloji

Tarım Ekonomisi

Tarih

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte)

Veterinerlik

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)

Zootekni

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2020

Öğrencilerin en sık araştırdığı okullardan biri de Bursa Uludağ Üniversite’sidir. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler puan kontenjan ve başarılı sıralamasını araştırıyor. İşte, puanlar kontenjanlar başarı sıralamaları

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