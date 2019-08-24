Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar Akit’in ısrarla gündemde tuttuğu kutsallarımıza hakaret edilen Uludağ Sözlük’teki alçak paylaşımlara devam ediliyor.

yeniakit.com.tr Türk-İslam düşmanlarının yuvalandığı Uludağ Sözlük’te, kutsallarımıza küfredilmeye devam ediliyor. Akit’in ısrarla gündemde tuttuğu ve ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak kutsallarımıza saldıran Uludağ Sözlük yazarları, efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s) hakaret etmeyi sürdürüyor. Müslümanların damarına basmayı adet edinen sözde sözlük yazarları, adice peygamberimize, onun üzerinden yüce dinimize yükleniyor. Peygamberimize açık hakaret Uludağ Sözlük’te, “Hz. Muhammed” başlığının altına yapılan paylaşımlarda, daha önce de efendimize saldırmışlardı. Akit’in gündeme getirmesine rağmen yetkililerin harekete geçmemesi nedeniyle meydanı boş bulan kokuşmuş zihniyet, bugün de hakaret dolu sözler sarf etmeyi sürdürdü. İslam düşmanlarının değirmenine su taşımamak için yayınlamacağımız mesajlarda, efendimize pedofili ve terörist benzetmesi yapıldı. İlk değil İslam düşmanlarının merkezi haline gelen Uludağ Sözlük, cami duvarına pislemekte ısrar ediyor. İslam’a “kokuşmuş din” ifadeleriyle saldırıldığını gündeme getirdiğimiz kokuşmuş sözlükte, Peygamber Efendimiz hakkında uzun zamandır hakaret içerikli ifadeler yazılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) küfür ve hakaretlerle hedef alındığı internet sitesinde hiçbir kutsal tanınmıyor. Sözde yazarlar, dini değerlerimizin yanında siyasi isimlere de küstah sözlerle saldırıp küfürler savuruyor. Uludağ Sözlük’ten bir ahlaksızlık daha Sözlükçüler kutsallarımıza küfrediyor Uludağ Sözlük FETÖ yuvası oldu Akit’i hedef gösterdi 2015 senesinde Akit’in binasına yönelik bombalı saldırıdan kısa süre önce, Uludağ Sözlük’te, “Kemalistler neden akit'e bombalı saldırı yapmıyor” başlığı açılmıştı. Akit'e bombalı saldırı düzenlendi

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