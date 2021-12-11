  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uludağ kayak sezonu açıldı mı?
Aktüel

Uludağ kayak sezonu açıldı mı?

Uludağ kayak sezonu başladı mı 2021-2022 | Kayakseverler Uludağ'da yeni sezonunu ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Uludağ'da sezon açıldı mı? Uludağ'da sezon ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 14:14:00 -
Uludağ kayak sezonu açıldı mı?

Kış sporlarıyla ilgilenen pek çok kişi Uludağ’da kayak sezonunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, kayak sezonu ne zaman açılacak?

Uludağ kayak sezonu açıldı mı?

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni sezonun açılması için yeterli seviyede kar yağışı bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu,  16 ve 17 Aralık'ta yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Saraçoğlu, "TÜRSAB olarak Uludağ'a hem iç pazardan hem de dış pazardan daha çok turist getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otelcilerimiz ve kamu yöneticilerimizle çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay önce Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında sezon öncesi hazırlık toplantısı yapıldı. Orada da kamu kurumlarının hazırlıklı olduğuna ve Uludağ için sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza yönelik bilgiler edindik” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altın bor derken dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor! O kadar kıymetli ki...
Ekonomi

Herkes altın bor derken dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor! O kadar kıymetli ki...

Dünya rezervinin yarısının Türkiye'de bulunduğu pomza madeni, inşaattan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda kullanılıyor.
Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlardan peş peşe yorumlar geliyor.
ASELSAN geliştirdi! TSK'nın envanterine girdi
Teknoloji

ASELSAN geliştirdi! TSK'nın envanterine girdi

Milli Savunma Bakanlığından, ASELSAN tarafından geliştirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Silah Tespit Radarı'nın muayen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay