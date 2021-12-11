Kış sporlarıyla ilgilenen pek çok kişi Uludağ’da kayak sezonunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, kayak sezonu ne zaman açılacak?

Uludağ kayak sezonu açıldı mı?

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yeni sezonun açılması için yeterli seviyede kar yağışı bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, 16 ve 17 Aralık'ta yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Saraçoğlu, "TÜRSAB olarak Uludağ'a hem iç pazardan hem de dış pazardan daha çok turist getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otelcilerimiz ve kamu yöneticilerimizle çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1 ay önce Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında sezon öncesi hazırlık toplantısı yapıldı. Orada da kamu kurumlarının hazırlıklı olduğuna ve Uludağ için sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza yönelik bilgiler edindik” dedi.