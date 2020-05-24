Uludağ, İstanbul Bostancı sahilinden görüntülendi
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'daki temiz hava nedeniyle görüş mesafesi artınca Uludağ tekrar görüntülendi.
İki aydır süren sokağa çıkma kısıtlamaları, İstanbul'un havasını egzoz ve sanayi dumanlarından temizlenmesine vesile oldu.Temizlenen hava ile birlikte karla kaplı Uludağ, İstanbul'dan görüldü.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde güneşli havada görüş mesafesi artınca Bostancı Sahili'nden kilometrelerce uzaktaki Uludağ, kameralara yansıdı.