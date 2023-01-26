Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Uludağ Alanı Hakkında Kanun'da sınırları harita ile belirtilen Uludağ Alanı'nın doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu.

Bu kapsamda doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Başkanlık; başkan ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlığın en üst yöneticisi olan başkan, başkanlığın genel yönetim ve temsilinden sorumlu olacak. Başkan, kararname ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki ve görevleri Kültür ve Turizm Bakanı'na karşı sorumlu olarak kullanarak yerine getirecek.

Başkanlığın hizmet birimleri, Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı, Alan Yönetimi, Altyapı ve İdari Hizmetler Grup Başkanlığında oluşacak.

Başkanlık hizmetleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilen personel eliyle yürütülecek. Başkanlıkta 375 sayılı KHK'nin ek 25'inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilecek. Belli bir uzmanlık gerektiren iş ve hizmetler de vekalet veya istisna sözleşmesi çerçevesinde gördürülebilecek.

Uludağ Alan Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışma ve proje grupları oluşturabilecek. İhtiyaç duyulduğu hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çalışma gruplarına dahil edilebilecek.