Uluağaç köyünde kadınların yük taşıması yasak

Kararda “Kötü muameleye izin verilmeyeceği, vuku bulması hâlinde cezai işlem yapılacağı ihtiyar heyeti tarafından karar altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Kararla birlikte kadınlar özellikle çay tarımında yük taşımayı bırakınca işler erkeklere kaldı. Köydeki erkekler de ağır yükün altından kalkamayınca bu kez ‘işçi’ formülü bulundu. Köyde son yıllarda bağ, bahçe ve çay işlerinde yük taşımacılığı için yevmiye usulü ile Gürcü erkek işçiler çalıştırılıyor.